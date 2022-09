"Verde in scena" al Castello di Santa Severa: oltre 40 stand di piante rare e insolite • Terzo Binario News

Il 24 e 25 settembre prossimi, dalle ore 10 alle ore 19 torna al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, a pochi km da Roma, l’edizione autunnale di “Verde in Scena”, la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare.

Ci sono grandi novità per questa edizione riguardo gli espositori: alcuni infatti debutteranno per la prima volta nel Lazio, e per questo hanno scelto Verde in Scena e il Castello di Santa Severa.

Oltre 40 stand animeranno l’interno del borgo, cornice a questo evento che torna dopo il successo di aprile. Vivaisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, nonché alcuni internazionali da Ecuador e Costarica con piante esotiche rare, cactacee, tropicali, erbacee, acquatiche, carnivore, agrumi, rampicanti, tillandsie, orchidee ecc. dei cinque continenti e con una selezione di varietà rare di pesci Medaka, piccoli pesciolini colorati da allevare in laghetti o in acquario. Questi pesciolini hanno una storia antica e nobile, poiché erano gli animaletti da compagnia delle Geishe, sono spesso raffigurati nei dipinti orientali e sono stati il primo vertebrato che si è riprodotto in orbita nello Space Shuttle Columbia nel 1994.

A questi si aggiungeranno stand con prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, editoria di settore e molto altro, dislocati nelle zone chiamate Spianata, Piazza delle Barozze e Piazzale della Guardia. Nel piazzale del Fontanile, antistante l’ingresso al Castello, alcuni stand di street food proporranno cibi di qualità che soddisferanno i palati più esigenti e i bambini. Inoltre si potranno degustare varie tipologie di vini e birra artigianale.

Verde in Scena è un evento dog friendly, quindi i cagnolini saranno graditi, accompagnati al guinzaglio. Lo staff di Verde in Scena assisterà i visitatori in caso di necessità, anche con un servizio di carriole gratuito per accompagnare gli acquirenti fino alla macchina e depositare le piante. Un ampio parcheggio accoglierà le auto dei visitatori. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Il biglietto d’ingresso alla mostra costa 6€ e si può acquistare direttamente alla biglietteria interna alla struttura. I bambini fino a 12 anni non pagano. Tutte le informazioni sul sito https://www.castellodisantasevera.it/evento/verde-in-scena-al-castello/