Venditori abusivi nel centro di Roma, giro di vite della Municipale • Terzo Binario News

Una vasta serie di controlli della Polizia Locale di Roma Capitale ha portato negli ultimi giorni al sequestro di più di 15mila articoli nelle zone maggiormente colpite dai fenomeni legati alla vendita illegale di merce sul suolo pubblico, con ripetuti interventi nelle aree di Trastevere, del Centro Storico, del Colosseo e nella zona intorno a piazza San Pietro e ai Musei Vaticani .

Le pattuglie del I Gruppo Centro dei caschi bianchi sono impegnate in costanti verifiche per contrastare tali attività illecite in diverse aree, quali le vie intorno a fontana di Trevi, la zona del Pantheon, Piazza del Popolo, Colosseo e, soprattutto nelle ore serali, nel quartiere di Trastevere, dove a partire da piazza Trilussa e strade circostanti, sono stati sequestrati articoli di ogni genere: cappelli, ventagli, occhiali da sole, rose, stampe, bigiotteria, souvenir, oltre a accessori con marchi falsi di note aziende dell’abbigliamento, sottoposti a sequestro penale.

Scoperti dagli agenti anche alcuni nascondigli nella zona, usati dagli abusivi per occultare sia la merce destinata alla vendita sia varie attrezzature per l’ allestimento di bancarelle.

Più di 500 articoli sono stati sequestrati dalle pattuglie del I Gruppo Prati tra via di Porta Angelica, Piazza Pio XII e zona Musei Vaticani.

A piazza di Pietra ieri mattina un uomo di nazionalità straniera, di 45 anni, è stato fermato dagli operanti mentre era intento a distribuire illegalmente 20 kg di alimenti, che sono stati sequestrati.

Nell’area del Colosseo invece gli agenti hanno fermato una decina di venditori abusivi, tutti sottoposti ad ordine di allontanamento come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana (cosiddetto Daspo Urbano).