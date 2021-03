Vaccino Johnson & Johnson: sì dell'Ema - Terzo Binario News

Vaccino Johnson & Johnson: sì dell’Ema

Efficace con una dose unica e non necessita di grosse catene del freddo

Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino di Johnson & Johnson. L’Ema raccomanda di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, per gli adulti, a partire dai 18 anni.

Il sì al vaccino Johnson & Johnson

Il via libera dopo la riunione straordinaria del comitato Chmp ed è stato annunciato dall’Ema su Twitter. “Questo di Johnson & Johnson è il primo vaccino in dose singola”, ha ricordato la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke.

La raccomandazione Ema si basa sull’analisi di uno studio clinico su 44mila persone negli Stati Uniti, in Sud Africa e nei paesi dell’America Latina. Il vaccino di Johnson & Johnson è efficace con una dose unica e non necessita di grosse catene del freddo.

Concesso il sì al vaccino Johnson & Johnson grazie un’efficacia del 57% sulla variante sudafricana, del 66% per la copertura di base, dell’85% nei casi gravi e del 100% nei casi di ospedalizzazione/morte. Gli effetti collaterali nello studio risultano generalmente lievi o moderati, risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione.

Le dosi si conservano in frigorifero tra i 2°C e gli 8°C per tre mesi. “La sicurezza e l’efficacia del vaccino – si legge in una nota Ema – continueranno a essere monitorate poiché viene utilizzato in tutta l’Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e di ulteriori studi sia da parte dell’azienda che delle autorità europee”.

In programma c’è la consegna di 7,3 milioni di dosi entro giugno e di 27 milioni di dosi entro il 2021.

L’Ue ha acquistato 400 milioni di dosi il cui costo è di 7 euro a fiala. (Sky)