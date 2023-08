Un'opera del ceramista di Cerveteri Roberto Paolini premiata in Giappone • Terzo Binario News

Il titolare di Pithos Ancient Reproduction, gioiello del commercio di Cerveteri nel cuore del Centro Storico, incanta la terra del Sol Levante con una sua opera

Cerveteri, città di meraviglie, di reperti, di storia e straordinari artisti.

È il caso di Roberto Paolini, che dalla sua passione per il mondo dell’arte e degli Etruschi ne ha fatto un lavoro, dando luce all’interno del Centro Storico di Cerveteri a Pithos Ancient Reproduction, un vero gioiello nel commercio di Cerveteri dove con maestria, eleganza e stile riproduce vasi etruschi, gioielli e quant’altro: veri e propri capolavori che si possono acquistare sia per se stessi che ovviamente per regalarli ad una persona cara, lasciando loro anche un qualcosa davvero di unico al mondo di Cerveteri.

Un grande artista Roberto, apprezzato non solo a Cerveteri, ma anche in Giappone oltre che nel resto del mondo. A tal punto, una sua opera ha ricevuto un importante riconoscimento nella mostra allestita in Giappone.

“Il 13 e 14 maggio scorsi si è svolta ad Hamamatsu, in Giappone, la 74° Convention generale della Japan Fuukiran Orchid Society e il Concorso artistico nazionale della Japan Fuukiran Orchid Society (Schizuoka) – si legge sul profilo social di Roberto – Per la prima volta, durante questo evento, è stata allestita una esposizione di soli vasi per Fuukiran (Vanda falcata) e, per l’occasione, è stata esposta e premiata una ciotola da me realizzata su commissione dal grande appassionato Giacomo Pardini. Il vaso è stato creato amalgamando i due stili, con forma giapponese e rappresentazioni in stile antico (la decorazione è ispirata alla ceramica corinzia di VII secolo a.C.). Un ringraziamento speciale ai giudici e agli esperti giapponesi per aver premiato questa mia opera e alla rivista 園芸Japan per la pubblicazione dell’opera da me realizzata. Posso essere orgoglioso e grato di tutto questo”.

Roberto è orgoglioso dell’importante riconoscimento, ma lo è anche Cerveteri, che può dire dunque con orgoglio di aver conquistato anche il Sol Levante.

Opera Vincitrice