Via della Circonvallazione a Cerveteri ancora chiusa, interrogazione dell'opposizione senza risposta • Terzo Binario News

Ill.ma Sindaca del comune di Cerveteri (Roma)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE sui lavori in Via della Circonvallazione.

PREMESSO

-Che in data 6 ottobre 2025 dopo un lungo periodo di chiusura al traffico veicolare veniva annunciata la fine dei lavori per il rifacimento del manto stradale in Via del Lavatore e Via Della Circonvallazione

-Che i lavori di rifacimento del manto stradale era stato un lavoro conseguenziale alle attività di consolidamento del costone del versante a valle , dove è stata realizzata una palificata per la messa in sicurezza della strada stessa, -Che i lavori citati, il cui iter burocratico è stato seguito dal personale dell’ufficio opere pubbliche del comune di Cerveteri sono stati finanziati per intero dalla Regione Lazio

SI CHIEDE DI SAPERE

1) Quali sono le motivazioni che ha distanza di pochi giorni dall’annunciata riapertura delle Vie in premessa vedono Via Della circonvallazione ancora interdetta al traffico , 2) Per quale motivo sulle cancellate metalliche utilizzate come barriera in entrambi gli ingressi della strada in questione nessun cartello chiarisce le motivazioni della chiusura della stessa ai veicoli”.

I CONSIGLIERI; Luigino Bucchi Salvatore Orsomando, Alessandro Fondate, Luca Piergentili Vilma Pavin.