UniSalesiana: 39 positivi, 17 pazienti trasferiti in una struttura alberghiera Covid - Terzo Binario News

“La ASL Roma 1 comunica che nella giornata di oggi 27 aprile è stata completata la somministrazione dei tamponi a tutti i 280 ospiti dell’Università Pontificia Salesiana, nell’ambito delle verifiche e dell’indagine epidemiologica avviata nei giorni scorsi a seguito della segnalazione di alcuni casi di positività al covid19”. Questo quanto riferito in una nota.

“Diciassette pazienti positivi sono stati trasferiti presso una delle strutture alberghiere allestite per la gestione dei casi covid paucisintomatici o in guarigione. Attualmente all’interno di una palazzina isolata dell’Università Pontificia Salesiana sono presenti 22 persone positive. Per un totale di 39 pazienti positivi, tutti in buone condizioni e in sorveglianza sanitaria della ASL, in piena collaborazione con il Rettore”.

“Come per altre situazioni di comunità e strutture residenziali, presenti sul territorio della ASL Roma 1, le operazioni sono state gestite con la massima tempestività e con le comunicazioni dovute, senza alcun rischio per la popolazione. Un aggiornamento della situazione sarà reso nel pomeriggio di domani 28 aprile”.