Un'adozione al più presto per salvare nonno Cuore • Terzo Binario News

Il canile distrugge l’anima Lui la cuccia la ha ma guardate dove dorme

Una vita passata in canile aiutatemi Si avete letto bene Lui è nonno Cuore un nome che gli ho dato io Un volto che vi mostro io dopo 14 lunghi anni vissuti in canile

Il cucciolo mai scelto cresciuto tra le mure di freddo e gelido box nell’uscita di una vita chiamata

Uno dei tanti che oggi abbiamo tirato fuori io e Annalisa Miccoli da quell’oscurita’ di una vita mai vissuta E chissà quanto avrà pianto e chissà quante ne avrà viste come tanti altri restati li in attesa di essere salvati Lui ha conservato dentro di sé tanto amore nonostante tutto

è il cane più buono del mondo Compatibile con maschi femmine scondiziola anche ai muri

Non è mai troppo tardi per ricominciare Ve lo chiedo con il cuore tra le mani

Una mamma per lui per regalargli quella vita mai vissuta gli ultimi anni della sua vita da vera vita

Non ha mai visto un guinzaglio in vita sua ma quando gliel’ho messo ha camminato a passo lento al mio fianco come se lo avesse sognato da sempre in auto ha guardato per tutto il tempo fuori dal finestrino seduto bravo bravo la salvezza della sua vita la luce

Non so come descrivervi la sua dolcezza la sua delicatezza persino nel prendere il biscottino dalle mani

AIUTATEMI A TROVARE UNA MAMMA PER LUI

SONO CERTA CHE IL BUON DIO DA LASSÙ UNA MAJO SU QUESTA ANIMA ALMENO ADESSO LA POSERÀ Nonno Cuore

14/15 anni circa buono con il mondo intero

Si trova a Corato (Ba) puglia

Raggiunge tutto il centro il nord dopo modulo pre post affido valuto richieste anche in zona

Castrato Vaccinato sverminato spulciato

Con qualche acciacco della sua vecchiaia come tutti i nonnino

Per qualsiasi info vi prego scrivetemi su wa

3501007162 angela