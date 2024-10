Una Futsal Civitavecchia che vuole scalare la classifica, sabato gioca a Ciampino • Terzo Binario News

Un Santa Severa in crisi nera è ospite del Cecchina

Momento non proprio entusiasmante per le compagini locali di futsal, che fra Coppa Italia e campionato hanno giocato e, il più delle volte, perso.

Andando in ordine temporale, si è disputata la sesta giornata del girone B di C1 nella quale gli uomini di Vincenzo Di Gabriele hanno battuto per 2-0 la Cccp 1987 all’Ivan Lottatori. Marcatori della sfida due giocatori che non ci si aspetta di solito, ovvero Manuel Morra e Manuel Terzini. La partita è stata molto attenta, forse pure diversa rispetto a quelle disputate in precedenza.

Vuoi pe la consapevolezza che non c’era margine di errore, vuoi per evitare di comprometterla e dover rincorrere. Insomma, finalmente il Civitavecchia ha fatto il Civitavecchia e alla fine è arrivato un successo forse non del tutto scacciacrisi ma che riporta certamente del sereno su Borgata Aurelia.

Al contrario, la crisi attanaglia i santaseverini, che non riescono a sbloccarsi in trasferta così come in casa. Infatti all’Uliveto sono passati i lidensi del Parma Letale per 5-2. Le uniche soddisfazioni ci sono state per Alessandro Paolucci e Carlo Alberto De Paolis, autori delle due reti di casa.

Nel mezzo, ovvero fra martedì e mercoledì, le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia. E in questo caso le formazioni del comprensorio sono andate entrambe male. Decisamente indolore quella della Futsal, che pur cedendo 4-1 ad Albano si è fatta forte del 10-1 rifilato ai castellani nell’andata di Civitavecchia. Il tecnico Di Gabriele ha operato diversi cambi, preservando i giocatori in vista della gara successiva di campionato. Nella ripresa il punto a firma di Cristian Trappolini. Tuttavia la prestazione non è piaciuta all’allenatore: «Si sta ponendo un problema nella partite lontane da Civitavecchia. Salvo soltanto l’esordio di Emanuele Bonaventura, che si è distinto per delle parate così come gli ingressi in campo dei giovani 2008 Matteo Taldini, Tommaso Lutzu e Samuele Di Gennaro». La compagine di David Delluniversità invece ha ceduto 7-2 ad Ardea ma il passaggio del turno era già stato compromesso dallo 0-5 dell’Uliveto. Dunque un impegno in meno e di questi tempi, non è detto che sia uno svantaggio.

Infine, domani si torna in campo con la settimana giornata del girone B. Il Civitavecchia Futsal sarà impegnato dalle 16 a Ciampino, contro un quintetto che in classifica è arrivato a quota 8 punti, due lunghezze sotto gli stessi rossoblù (che occupano il settimo posto in condominio con la Cccp, a meno 5 dal duo di testa composto da La Pisana e Santa Gemma). Il Santa Severa invece è ospite del Cecchina (con inizio fissato alle 15), che in classifica di punti ne ha 4. Dunque per i neroverdi, sempre ultimi e fermi a zero punti in graduatoria, si tratta di una sfida-salvezza dalla quale tornare con qualche punto in tasca sia per sbloccarsi, sia per muovere la classifica e iniziare a lavorare per la permanenza in C1.