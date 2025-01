Un Tolfa sornione batte la Duepigrecoroma ed è quarto, con una gara da recuperare • Terzo Binario News

Zitto zitto, il Tolfa si riaffaccia nelle zone nobili della classifica e – con una gara da recuperare – si ritrova quarto in classifica. Se poi dovesse andare bene contro il Rodolfo Morandi, la posizione diventerebbe la terza a sei punti dalla capolista Santa Marinella.

Intanto, il compito assegnato nell’ultima giornata di campionato di Promozione è stato svolto al meglio visto il successo di Montespaccato per 1-0 ai danni della Duepigrecoroma.

La formazione romana ha iniziato un certo calo di prestazioni dopo il 2-1 rimediato a Santa Marinella, tanto che nelle ultime sei giornate ha racimolato appena un punto.

Dopo appena cinque minuti arriva il gol che decide la sfida: esordisce con la maglia numero 9 Christian Suma che si gira e fa sponda su Edoardo Fagioli con la palla che finisce nel sacco. La difesa aggressiva dei romani apre parecchi spazi e infatti i collinari creano tantissimo ma senza riuscire a realizzare. Tuttavia la rete trovata all’inizio è sufficiente per portare via dalla Capitale la posta in palio intera. «Sapevamo che la Duepigrecoroma avrebbe applicato la difesa alta – dice mister Roberto Macaluso – e abbiamo giocato su quello, lavorandoci in settimana. Il risultato è stato soddisfacente». Secondo l’allenatore però non tutto è andato per il verso giusto: «Intanto va detto che Suma si è mosso bene sebbene sia indietro con la preparazione preparazione atletica e Gabriele Martinelli quando è entrato ha mostrato una gran voglia di giocare. Nel complesso mi è piaciuta la prestazione collettiva ma creiamo sempre tanto senza concretizzare e arrivando con i risultati in bilico fino alla fine. Abbiamo colpito una traversa sprecando tante occasiono per chiudere la faccenda sebbene per un mese siamo stati senza un centravanti di ruolo. Pecchiamo sull’ultimo passaggio o sulla scelta. È un aspetto su cui lavorare». I numeri finora dicono che il Tolfa è impenetrabile dietro – con appena 15 gol subiti – ma segna poco con 20 centri realizzati: «Ribadisco che si sbaglia, la componente-fortuna finora è mancata e Fagioli nostro cannoniere con 7 reti mostra una certa carenza. Forse manca l’apporto dei centrocampisti, in fatto di realizzazioni» la conclusione di Roberto Macaluso.

Intanto domenica c’è il ritorno alla Pacifica con la sfida al Ronciglione fanalino di coda che però nel frattempo è andato a caccia di rinforzi. Infine, da indiscrezioni pare che – con molta probabilità – il recupero con il Morandi dello Scoponi scivoli al 5 febbraio ovvero appena tre giorni dopo il derby di Santa Marinella.