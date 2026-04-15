Cucciolo gettato nei rifiuti a Civitavecchia, lo salvano i pompieri • Terzo Binario News

In via Roma, una donna ha sentito i guaiti e chiamato i Vvf

Questa mattina alle ore 06.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A sono stati chiamati per soccorso animale.

Arrivati in via Roma 1, si è accertato che la donna che ha chiamato aveva udito dei flebili guaiti.

E infatti un cucciolo di cane di poche settimane era stato gettato all’interno del raccoglitore degli indumenti usati.

Gli uomini della Bonifazi si sono velocemente portati sul posto ed hanno liberato il cagnolino affidandolo alle cure della richiedente.

Il cucciolo era in buone condizioni, solo tanta paura. Ora però ha trovato una persona che se ne prenderà cura.