 Uffici Csp chiusi il 2 giugno • Terzo Binario News

Uffici Csp chiusi il 2 giugno

Mag 26, 2026 | Civitavecchia, Politica

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Si informa che, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, gli uffici aziendali effettueranno un turno di ponte. Pertanto, nella giornata di lunedì 1° giugno 2026 resteranno chiusi al pubblico tutti i servizi ubicati presso la sede di Via Terme di Traiano 42 (“Villa Albani”).

Nello specifico, la chiusura interesserà i seguenti Uffici:

  • Uffici amministrativi di CSP
  • Uffici del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
  • Centro distribuzione kit per la raccolta differenziata “porta a porta”
  • Uffici del Servizio Ritiro Materiali Ingombranti

La regolare attività di tutti gli uffici riprenderà regolarmente mercoledì 3 giugno 2026, osservando i consueti orari di apertura al pubblico.

CSP srl ringrazia gli utenti per la collaborazione e augura a tutti una buona Festa della Repubblica.