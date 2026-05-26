Uffici Csp chiusi il 2 giugno • Terzo Binario News

Si informa che, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, gli uffici aziendali effettueranno un turno di ponte. Pertanto, nella giornata di lunedì 1° giugno 2026 resteranno chiusi al pubblico tutti i servizi ubicati presso la sede di Via Terme di Traiano 42 (“Villa Albani”).
Nello specifico, la chiusura interesserà i seguenti Uffici:
- Uffici amministrativi di CSP
- Uffici del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
- Centro distribuzione kit per la raccolta differenziata “porta a porta”
- Uffici del Servizio Ritiro Materiali Ingombranti
La regolare attività di tutti gli uffici riprenderà regolarmente mercoledì 3 giugno 2026, osservando i consueti orari di apertura al pubblico.
CSP srl ringrazia gli utenti per la collaborazione e augura a tutti una buona Festa della Repubblica.