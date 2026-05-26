Frasca, Arsial piazza barriere di cemento per proteggere la pineta • Terzo Binario News

Continuano le attività utili per la conservazione e la fruizione del Monumento Naturale La Frasca.

In attesa dei lavori previsti per la riqualificazione dell’area da parte dell’Autorità Portuale, ARSIAL ha ripristinato le staccionate divelte e sostituito la cartellonistica danneggiata. La pista sterrata lungomare è stata interrotta in due punti con l’installazione di new jersey, per limitarne l’uso come strada di transito.

I new jersey si sono resi necessari non solo per tutelare i fruitori del Monumento naturale La Frasca dai mezzi a motore, ma anche per salvaguardare l’area archeologica, che con il transito di autoveicoli a motore sta crollando, e non ultimo per la tutela dell’avifauna che in periodo di nidificazione viene distiurbata e la riduzione del bracconaggio ittico.

Tutta l’area, in virtù della normativa regionale sulle aree protette e di un’ordinanza sindacale del 2010, è interdetta al traffico veicolare, al parcheggio e al campeggio. È inoltre vietato accendere fuochi: un’attività per la quale si può incorrere in un procedimento penale.

Limitando l’accesso alle auto si spera di ridurre l’abbandono illecito di rifiuti, più volte riscontrato, e nel periodo estivo il rischio di incendio. Un altro fenomeno preoccupante è la diffusione dell’insetto nocivo Toumeyella che ha causato gravi danni alle pinete in altre zone del litorale laziale. Le automobili possono esserne un vettore.

ARSIAL ha commissionato il ripristino di 3 aree pic-nic danneggiate, prevedendo la realizzazione di tavoli e sedute in legno. A settembre cominceranno i lavori di diradamento in alcuni tratti della pineta, con l’eliminazione delle piante morte e deperienti. Entro l’anno seguirà la messa a dimora di latifoglie mediterranee, utili ad aumentare la capacità di resilienza del bosco.