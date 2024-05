Ubriaco minaccia con un bastone la titolare del Caf • Terzo Binario News

Un uomo del Bangladesh pretende il rinnovo di un documenti di identità: arrestato dai carabinieri

Visibilmente in stato di alterazione, forse per l’assunzione di alcol, brandendo un bastone di legno ha minacciato la titolare di un Caf, pretendendo il rinnovo di un documento di identità. Il fatto è accaduto ieri, poco prima delle 19, su viale Castrense.

La titolare del negozio è stata costretta a rifugiarsi all’interno e chiedere aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno raccolto la denuncia e arrestato l’uomo per violenza privata e lo hanno condotto in caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il bastone è stato sequestrato. Non ci sono stati feriti né danneggiamenti.