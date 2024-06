Ubriaco all’alba: minaccia i carabinieri, nelle tasche aveva un coltellino svizzero • Terzo Binario News

Un 23enne romano a bordo dell’auto semina il panico a Centocelle: oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, rifiuta di sottoporsi all’alcol test

La manovra brusca in via dei Faggi, a Centocelle. L’alterazione psicofisica da alcol e le minacce ai militari dell’Arma. Alba movimentata ieri nel quartiere romano. Protagonista un ragazzo di ventitré anni, romano, poi portato in caserma e successivamente in tribunale, per il rito direttissimo, in quanto indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti prendono corpo verso le 5,30. Il giovane, ubriaco, è alla guida della propria auto. A un certo punto, vede i carabinieri e così, dopo aver messo piede all’acceleratore, effettua una brusca manovra. Bloccato subito dopo dai militari, arriva il momento dell’identificazione. Nell’occasione, il 23enne tenta di sottrarsi al controllo, minacciando e successivamente spintonando i carabinieri, prima di essere messo definitivamente in sicurezza.

Nel corso della perquisizione personale, nella tasca dei pantaloni i militari trovano e sequestrano un coltellino – tipo svizzero – con una lama di circa 6 centimetri e mezzo. Per questo motivo, il ragazzo viene denunciato. Ma non finisce qui: durante i successivi accertamenti, il giovane si rifiuta di sottoporsi all’alcol test. Anche per questo motivo scatta la denuncia.