Via alla manutenzione delle scuole di Civitavecchia • Terzo Binario News

Interessati i plessi di via XVI Settembre, Flavioni, Rodari e Posata

L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato ai Lavori Pubblici e in stretta sinergia con l’Assessorato all’Istruzione, ha dato avvio in questi giorni a una serie di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria su diversi plessi scolastici della città.

Tra le opere già in corso si segnala il rifacimento della facciata della scuola di Via XVI Settembre, il risanamento delle guaine, dunque l’impermeabilizzazione dei tetti nelle scuole Flavioni e Posata, il rifacimento completo del bagno della palestra Rodari e l’installazione di un impianto di climatizzazione nella palestra della scuola di Via XVI Settembre.



Si tratta di interventi strutturali fondamentali per garantire sicurezza, decoro e funzionalità agli edifici scolastici, che rientrano pienamente nelle competenze dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. La collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione è continua e costante, con l’obiettivo comune di dare risposte concrete e rapide alle esigenze delle scuole e delle famiglie.

È opportuno ribadire che la gestione delle scuole secondarie di secondo grado non rientra nelle attribuzioni del Comune, ma è di esclusiva competenza della Città Metropolitana, con la quale l’Amministrazione ha comunque un’interlocuzione costante.