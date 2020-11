Trovato morto con un secchio in testa: è giallo al Prenestino - Terzo Binario News

Al lavoro la Polizia Scientifica e il medico legale per ricostruire l’accaduto

Ieri intorno alle 12 è arrivata una chiamata alla Sala Operativa della Questura per la segnalazione di un decesso in appartamento in via Michielotti al Prenestino, con la volante in ausilio al 118

Un uomo di 66 anni è stato rinvenuto cadavere in camera da letto, deceduto con secchio vuoto in testa a mo’ di cappello. Non si sa perché stesse in quella posizione inconsueta.

Si tratta di un tossicodipendente con patologie pregresse e gli agenti hanno trovato la casa in ordine, senza rinvenire droghe.

Riscontrati segni sul corpo, in particolare sulle gambe per i quali c’è da stabilire l’origine.

Sul posto la Scientifica e la salma è stata messa a disposizione del magistrato e quindi del medico legale.