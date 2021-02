Trovati privi di sensi in casa: uomo e donna soccorsi in codice rosso - Terzo Binario News

Un uomo e una donna trovati privi di sensi in casa. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: lui al San Camillo, lei all’Umberto I. È quanto accaduto alle 15,20 di giovedì 11 febbraio in via dei Vascellari.

Dalle prime informazioni raccolte, la figlia non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Così ha allertato i Vigili del fuoco, che sono giunti sul posto. Presenti anche gli agenti del commissariato Trastevere.

I pompieri stanno effettuando rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti.