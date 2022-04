Tredici anni fa il terremoto in Abruzzo: morirono 309 persone - Terzo Binario News

Era il 6 aprile del 2009, il cuore della notte, quando una scossa di terremoto distrusse L’Aquila e l’Abruzzo. Sono trascorsi 13anni da quella drammatica notte. Un bilancio drammatico di vittime e feriti: 309 morti, 1600 feriti e 80mila sfollati.

Una data che ha segnato per sempre l’Italia e che la Protezione Civile Nazionale ha ricordato attraverso un post attraverso il proprio profilo Twitter: #6aprile 2009, il #terremoto in Abruzzo. 13 anni fa un sisma di ML 5.9 distrusse case, edifici e monumenti con un tragico bilancio di vittime e feriti. 11 mila donne e uomini del sistema di #protezionecivile operarono nelle prime 48 ore per la ricerca, il soccorso e l’assistenza