Elezioni Civitavecchia, D'Antò: "Ecco perché abbiamo detto sì al Pd" • Terzo Binario News

“Le motivazioni della nostra scelta. Perché abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Marco Piendibene.

Civitavecchia sta attraversando un periodo estremamente difficile per quanto riguarda l’occupazione, e il futuro si prospetta ancora più cupo con la chiusura imminente di una realtà economica che ha sostenuto la città per decenni. Non possiamo ignorare queste problematiche che rischiano di mettere in ginocchio tante famiglie. È un momento critico in cui dobbiamo unirci e pensare al bene della nostra comunità.

Se la politica avesse sempre agito con l’obiettivo di migliorare e far crescere la propria comunità, oggi non ci troveremmo in questa situazione. È per questo che vogliamo mettere gli interessi della collettività davanti ai nostri. Alcuni dicono che così il Movimento 5 Stelle sia destinato a finire, ma noi crediamo che diversamente sarebbe finita la nostra città.

Se le persone comprenderanno il senso delle nostre scelte e la dedizione che stiamo mettendo nel tentativo di salvare la nostra città, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo. Troppo spesso si tenta di salvaguardare l’apparenza a discapito del contenuto. Ma noi facciamo politica per i valori, non per la scatola che li contiene.

In questo momento cruciale, invitiamo tutti a unirsi a noi, a guardare oltre le differenze e a lavorare insieme per il futuro di Civitavecchia. Solo con l’impegno di tutti possiamo sperare di risollevare la nostra amata città e garantire un domani migliore per le nostre famiglie e per le generazioni future”.

Enzo D’Antò