Tre mostre del Laboratorio Boschivo - Terzo Binario News

Il Laboratorio Boschivo, nasce sui Monti della Tolfa e ha iniziato da oltre venti anni un percorso verso l`arte e la cultura. L’`idea è stata di dare vita ad un parco artistico, situato tra i due comuni di Allumiere e Tolfa.

Pirjo, ceramista finlandese e Pietro con le sue installazioni artistiche, in questo particolare periodo globale della nostra vita, non si sono fermati.

Con la creazione di Galleria Culturale, spazio artistico online,il Laboratorio Boschivo, ha presentato tre mostre:”Pandemia di Arte e Cultura”,

“Forme in Grès e Porcellana” e “Reticolate”.

Quest´ultima mostra ecoevento, inaugurata recentemente il 01/01/2021, eseguita

con rete inox riciclata, concentra la sua attenzione su natura e ambiente da salvaguardare, da recuperare. Con installazioni in metallo, iniziando dal mare,

inquinato con la nostra plastica e i nostri rifiuti, per arrivare nel bosco e nell´aria che noi respiriamo.

Pietro Matarese, l´autore di Reticolate, parola dialettale civitavecchiese, ma anche tanti altri significati, ha dedicato il suo lavoro alla sua città

e al territorio in cui vive: “mare, terra e cielo”.

per vedere le mostre: www.galleriaculturale.com