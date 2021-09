Transenne da mesi in via Fiume a Ladispoli, e la gente cade - Terzo Binario News

I cittadini segnalano che da mesi, in via Fiume a Ladispoli, sono state posizionate delle transenne per circoscrivere un dislivello stradale.

Le transenne sono posizionate sopra il dislivello, che costeggia il bordo del marciapiede.

Ma evidentemente ciò non impedisce ai passanti di finirci dentro e cadere.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.