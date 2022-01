Tragedia a Manziana: 19enne muore in casa - Terzo Binario News

Dramma a Manziana: un 19enne mentre era in casa si è accasciato improvvisamente ed è morto. Il fatto è accaduto il 31 dicembre scorso

I genitori hanno chiamato i soccorsi e i Carabinieri della Compagnia di Bracciano ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Come da prassi, è stata disposta l’autopsia per provare a spiegare un decesso ma a quanto risulta si è trattato di cause naturali tanto che non è stato aperto alcun fascicolo.