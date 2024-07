Tra martedì e mercoledì lavori sulla rete idrica, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Autobotti di acqua potabile e Protezione Civile comunale operativa” • Terzo Binario News

Le possibili mancanze di acqua inizieranno martedì 2 luglio alle ore 22:00 e termineranno mercoledì 3 luglio alle ore 21:00

Dalle ore 22:00 di martedì 2 luglio fino alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio, a causa di importanti lavori sulla rete idrica da parte di Acea Ato 2 che interesseranno l’intero Litorale, anche nel territorio comunale di Cerveteri, eccezion fatta per le Frazioni di Borgo San Martino e I Terzi, potranno verificarsi forti abbassamenti del flusso idrico o totali mancanze d’acqua.

“Comprendiamo chiaramente il disagio, soprattutto in considerazione delle temperature alte di questi giorni, ma si tratta di lavori davvero importanti quelli che effettuerà la Società Acea Ato 2 e che come i cittadini avranno avuto modo di apprendere interessano tutto il Litorale a Nord di Roma, dalla Capitale fino a Civitavecchia – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – saranno in ogni caso garantiti punti di approvvigionamento di acqua potabile, con lo stazionamento di quattro autobotti per l’intera durata dei lavori. I cittadini le troveranno in Piazza Aldo Moro e in Via Italo Chirieletti a Cerveteri Capoluogo, in Via Sergio Angelucci angolo Via Renato Pastore a Cerenova e in Largo Umberto Giordano a Valcanneto. Sarà inoltre sempre operativo il Gruppo Comunale di Protezione Civile, a disposizione della collettività per ogni emergenza. Considerata la situazione, invito sin da ora la cittadinanza ad organizzarsi per tempo e se possibile, ad iniziare a fare scorte d’acqua in questi giorni da poter utilizzare in concomitanza dei lavori di manutenzione”.

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ricorda inoltre che per particolari necessità o esigenze è possibile contattare il Numero Verde di Acea Ato 2 800130335. La Protezione Civile comunale di Cerveteri invece, risponde al numero 0687165164.