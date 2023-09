Tpl Civitavecchia, il vescovo Ruzza: "Nessuna richiesta di rimozione della fermata della Cattedrale" • Terzo Binario News

L’ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, nel rispondere ad alcune richieste di informazione giunte attraverso i social network, precisa quanto segue: non vi è stata alcuna richiesta al Comune da parte del vescovo, delle curia vescovile o della parrocchia della cattedrale di San Francesco, in merito alla modifica dei percorsi del trasporto urbano di Civitavecchia e per lo spostamento della fermata che si trova adiacente alla chiesa.

Pubblicato giovedì, 21 Settembre 2023 @ 19:26:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA