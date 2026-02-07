Tpl Cerveteri, la sindaca Gubetti: "Slitta al primo luglio l'attivazione dell’Unità di Rete 1 Litorale Nord • Terzo Binario News

Un passo avanti importante che nasce dal dialogo e da un’azione territoriale condivisa. A seguito del confronto avvenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti del territorio e la Regione Lazio, l’Amministrazione Regionale ha ufficialmente formalizzato la rimodulazione del cronoprogramma per l’avvio del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale.
In una nota ufficiale, l’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera ha disposto lo slittamento dell’attivazione dell’Unità di Rete n. 1 “Litorale Nord” al 1° luglio 2026.
La decisione recepisce l’esigenza, rappresentata dai Sindaci, di non interferire con il regolare svolgimento dell’anno scolastico e di avviare preventivamente momenti di confronto tecnico per adottare eventuali correttivi al piano.
”Il primo obiettivo strategico è stato raggiunto” – dichiara il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. “Durante l’incontro in Regione ho avuto modo di rappresentare personalmente all’Assessore Ghera le forti preoccupazioni del nostro territorio. Ho riscontrato una grande attenzione e la volontà di ascoltare i rilievi che abbiamo portato al tavolo: far partire un nuovo servizio nel pieno dell’anno scolastico avrebbe rappresentato una criticità insostenibile per studenti e lavoratori. È positivo che queste istanze siano state pienamente recepite nella nota ufficiale.”
Il provvedimento apre ora una fase operativa fondamentale: l’avvio di incontri con le amministrazioni locali. “Poter intervenire sul progetto prima che diventi operativo è l’aspetto che più ci premeva” – prosegue la Gubetti – “Proprio in questi giorni, noi Sindaci dei 21 Comuni dell’Unità di Rete stiamo portando avanti un lavoro di coordinamento per analizzare il progetto tecnico. L’obiettivo è presentarci ai tavoli regionali con una proposta unitaria e solida, che tenga conto delle necessità di ogni singola comunità: dalla costa all’entroterra, fino all’area del lago.”
”La disponibilità al confronto dimostrata dall’Assessore Ghera è un segnale importante, ma la nostra attenzione rimane altissima” – conclude la Sindaca.