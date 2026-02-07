Tpl Cerveteri, la sindaca Gubetti: "Slitta al primo luglio l'attivazione dell’Unità di Rete 1 Litorale Nord • Terzo Binario News

Un passo avanti importante che nasce dal dialogo e da un’azione territoriale condivisa. A seguito del confronto avvenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti del territorio e la Regione Lazio, l’Amministrazione Regionale ha ufficialmente formalizzato la rimodulazione del cronoprogramma per l’avvio del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale.

​In una nota ufficiale, l’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera ha disposto lo slittamento dell’attivazione dell’Unità di Rete n. 1 “Litorale Nord” al 1° luglio 2026.

La decisione recepisce l’esigenza, rappresentata dai Sindaci, di non interferire con il regolare svolgimento dell’anno scolastico e di avviare preventivamente momenti di confronto tecnico per adottare eventuali correttivi al piano.

​”Il primo obiettivo strategico è stato raggiunto” – dichiara il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. “Durante l’incontro in Regione ho avuto modo di rappresentare personalmente all’Assessore Ghera le forti preoccupazioni del nostro territorio. Ho riscontrato una grande attenzione e la volontà di ascoltare i rilievi che abbiamo portato al tavolo: far partire un nuovo servizio nel pieno dell’anno scolastico avrebbe rappresentato una criticità insostenibile per studenti e lavoratori. È positivo che queste istanze siano state pienamente recepite nella nota ufficiale.”

​Il provvedimento apre ora una fase operativa fondamentale: l’avvio di incontri con le amministrazioni locali. “Poter intervenire sul progetto prima che diventi operativo è l’aspetto che più ci premeva” – prosegue la Gubetti – “Proprio in questi giorni, noi Sindaci dei 21 Comuni dell’Unità di Rete stiamo portando avanti un lavoro di coordinamento per analizzare il progetto tecnico. L’obiettivo è presentarci ai tavoli regionali con una proposta unitaria e solida, che tenga conto delle necessità di ogni singola comunità: dalla costa all’entroterra, fino all’area del lago.”

​”La disponibilità al confronto dimostrata dall’Assessore Ghera è un segnale importante, ma la nostra attenzione rimane altissima” – conclude la Sindaca.