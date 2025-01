Totti contro Gascoigne nel derby della risata tra Roma e Lazio • Terzo Binario News

I due club romani rientrano nella top 7 della classifica eterna di Serie A e negli ultimi decenni hanno dominato il palinsesto delle scommesse calcio in Italia e anche in UEFA, con una serie di risultati utili ma anche campioni capaci di creare magie straordinarie e aneddoti spassosi.

Mentre la Roma è al quarto posto della classifica all time per punti guadagnati in Serie A, la Lazio è settima, ma esiste un campionato a parte che va oltre il derby della Capitale, ed è quello che si gioca sul campo delle risate.

Ecco una carrellata di aneddoti divertenti e anche assurdi in un confronto speciale: Totti contro Gascoigne nel derby della risata tra Roma e Lazio .

Gazza e il nudismo per scandalizzare Zoff

Il caos comico di Gascoigne si esprimeva senza limiti in campo e fuori, tra le bravate assurde di Gazza non mancano gli episodi di nudismo.

Una volta pretese il sabato sera libero perché era arrivata in Italia la sua fidanzata, il giorno dopo Zoff andò su tutte le furie perché Gascoigne non si era presentato al pranzo prima della partita, quindi lo fece telefonare. Gascoigne arrivò nudo sottolineando che per la fretta non aveva fatto in tempo a vestirsi.

Un altro episodio clamoroso di nudismo riguarda una trasferta a Firenze. Mentre erano tutti in giacca e cravatta sul pullman per arrivare allo Stadio Franchi, Gascoigne notò Dino Zoff che dormiva e in una galleria particolarmente lunga, si sedette vicino all’allenatore e si spogliò. Quando il bus superò la galleria Gazza era completamente nudo vicino a Zoff, che non ebbe proprio un bel risveglio.

Una settimana di carcere per una foto con Totti

Nel programma di Fazio Che tempo che fa in una puntata del 2018, Totti ha raccontato che una volta quando era in visita nel carcere di Rebibbia, un detenuto gli ha chiesto autografo e foto e gli ha confessato che si era fatto una settimana in più di carcere perché sapeva che sarebbe venuto ospite il suo idolo.

Mo je faccio er cucchiaio: fenomenologia comica di Francesco Totti

Questo è sicuramente l’episodio divertente più sensazionale di Francesco Totti, che racchiude tutta la fenomenologia del personaggio tra risate, follia e genialità.

A Euro 2020 il match Italia – Olanda vale la finale e termina ai rigori, mentre Totti si accinge a tirare dal dischetto, Di Biagio gli chiede in che modo tirerà. La risposta di Totti diventa il suo marchio di fabbrica: mo je faccio er cucchiaio. Di Biagio risponde secco “ma che sei matto?”, “No, so Totti!”.

Gascoigne incontra Agnelli ed è subito Benny Hill Show

Dopo la finale terzo e quarto posto tra Italia e Inghilterra nel Mondiale 1990, negli spogliatoi inglesi arriva un signore elegante che vuole stringere la mano di Gascoigne. Gazza non ci pensa due volte a battere con la mano sulla pelata di questo uomo in perfetto stile Benny Hill, per scoprire poi che era Gianni Agnelli, il presidente della Juventus.