Al via terza edizione “Giornate Ginecologiche Lidensi” in ricordo di Giovanni Scambia a Fiumicino • Terzo Binario News

Organizzato dalla Asl Roma 3, l’appuntamento è all’hotel Isola Sacra Rome Airport venerdì 14 e sabato 15 marzo

Si aprirà in ricordo di Giovanni Scambia, il luminare della ginecologia scomparso qualche giorno fa a Roma, la terza edizione di Giornate Ginecologiche Lidensi, iniziativa promossa dalla ASL Roma 3 che quest’anno si svolge venerdì 14 e sabato 15 marzo presso l’Hotel isola Sacra Rome Airport di Fiumicino.

All’evento partecipano tra gli altri Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, Alessio Nardini, Direttore Generale dell’Unità missione per il Pnrr del Ministero della Salute, Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio e Mario Ciampelli, Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale G.B Grassi di Ostia. Seguiranno gli interventi di alcuni dei professionisti più noti e competenti del settore e che operano sul territorio.

“Un’occasione di confronto e studio tra addetti ai lavori ed esperti. Ginecologia, ginecologia chirurgica, diagnostica ecografica, patologia ostetrica, gestione della sala parto e delle patologie oncologiche: saranno diversi gli argomenti sui quali dibattere per capire come affrontare al meglio determinati percorsi e anche alcune specifiche patologie, quali cure offrire ai pazienti, le più adatte in base alle esigenze”, spiega Mario Ciampelli, Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale G.B Grassi di Ostia.

“La presenza di specialisti in ostetricia e ginecologia e di ostetriche provenienti sia dalla nostra che altre regioni è fondamentale perché permette a tutti i presenti di restare aggiornati su pratiche e modalità operative che consentono a ognuno di noi di fare dei significativi passi in avanti nel lavoro che svolgiamo quotidianamente. Con questo spirito, che negli anni abbiamo sempre condiviso con il Prof. Scambia ancora oggi per tutti noi presidente onorario, la ASL Roma 3 promuove per il terzo anno di seguito questo appuntamento alle porte della Capitale.”, conclude Ciampelli.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono presenti sul sito della ASL Roma 3.