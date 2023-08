Oggi comincia la Serie A, parte la caccia al Napoli: il focus su Roma e Lazio • Terzo Binario News

La Lazio inizia in trasferta a Lecce, la Roma ospita la Salernitana

Ci siamo, si parte! Oggi comincia la Serie A.

Dopo tanta attesa da parte dei tifosi, oggi alle 18:30 riparte il Campionato di Calcio di Serie A. Aperta dunque la caccia al Napoli, che ha finalmente vinto, dopo 33 lunghissimi anni di attesa il suo terzo scudetto.

Napoli che ha perso la sua guida in panchina, passando da Spalletti a Rudi Garcia, e il suo pilastro difensivo Kim, finito al Bayer Monaco.

Tante le inseguitici, una su tutte l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da una Finale di Champions League, il rinnovato e rafforzato Milan e ovviamente la Lazio, giunta seconda lo scorso anno e al terzo anno con Maurizio Sarri in panchina.

Un breve focus sulla prima di Campionato e sulle romane: Roma e Lazio. Per la cronaca, quest’anno saranno tre le compagini del Lazio in massima serie. Oltre alle due formazioni capitoline, torna in Serie A anche il Frosinone, che lo scorso anno ha letteralmente divorato il Campionato di Serie B.

LA PRIMA GIORNATA

Sabato 19 agosto

Ore 18:30/ Empoli – Verona e Frosinone – Napoli

Ore 20:45/ Genoa – Fiorentina e Inter – Monza

Domenica 20 agosto

Ore 18:30/ Roma – Salernitana e Sassuolo – Atalanta

Ore 20:45/ Lecce – Lazio e Udinese – Juventus

Lunedì 21 agosto

Ore 18:30/ Torino – Cagliari

Ore 20:45/ Bologna – Milan

Il focus sulle romane, parte la Serie A

LE ROMANE

ROMA – La squadra di Mourinho è pronta a ripartire. Dopo la bruciante sconfitta nella finale di Europa League dello scorso anno, lo Special One è alla sua terza stagione sulla panchina giallorossa. Riparte dalla stella che di più fa sognare i tifosi della Roma, la più luminosa dall’addio di Capitan Totti: Paulo Dybala.

Sono cinque i volti nuovi nella squadra di Mourinho: due difensori e tre centrocampisti. Si tratta di Evan N’Dicka, Kristensen, Aouar, Paredes e Renato Sanches.

Acquisti per i quali, con bravura, è d’obbligo sottolinearlo, la Roma ha speso davvero poco: si tratta infatti di svincolati e prestiti. Si cerca ancora l’attaccante invece: Mou, vuole l’atalantino Duvan Zapata, soprattutto per tamponare l’attesa del lungodegente Abraham.

In uscita, per il dispiacere dei tifosi laziali, Roger Ibanez, venduto a peso d’oro in Arabia, Nemanja Matic, reduce da una serie di dissidi interni allo spogliatoio e Wijnaldum, che soprattutto a causa di un gravissimo infortunio non è riuscito a dare il contributo che realmente avrebbe potuto dare alla squadra. L’obiettivo, è estremamente chiaro: tornare in Champions League e chissà, magari alzare un trofeo. Il secondo dell’era Mourinho.

LAZIO – Cerca conferme, e perché no, sogna anche il grande salto la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il secondo posto dello scorso anno dietro al Napoli che ha fatto un vero e proprio campionato se, quest’anno è chiamata a ben figurare anche in Champions League.

Un’estate particolare quella dei biancocelesti, iniziata con la cessione a peso d’oro agli arabi della stella Milinkovic – Savic e proseguita fino al termine del ritiro di Auronzo di Cadore solamente con un nuovo acquisto, il Taty Castellanos, attaccante argentino classe ’98 sbarcato tra gli aquilotti con la fama e la medaglietta di aver fatto 4 goal al Real Madrid.

Una situazione certamente non gradita da Sarri questa: c’è voluta una riunione fiume con Lotito per far sbloccare il mercato. Dal 1° di Agosto ad oggi infatti, tutti gli altri acquisti: il giapponese Kamada, il danese Gustav Isaksen, giovanissimo che sulla destra darà fiato a Felipe Anderson, il rinnovo di Luca Pellegrini sulla mancina e soprattutto l’acquisto di Nicolò Rovella, che porterà sostanza e qualità in mezzo al campo. Non si esclude qualche ultimo colpo di mercato a sorpresa, magari a parametro zero, che possa portare esperienza in questa stagione nella quale la Lazio avrà davanti a se quattro competizioni: Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, quest’ultima nel nuovo formato a quattro squadre.