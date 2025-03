Semaforo nuovo a Santa Severa, installato un impianto con conto alla rovescia • Terzo Binario News

Il semaforo a Santa Severa viene sostituito. La Giunta Comunale con delibera n. 37, ha infatti dato mandato al responsabile del settore di avviare l’iter per intervenire sull’impianto della Statale Aurelia all’incrocio con via Tirreno.

Il nuovo semaforo è della nuova generazione, moderno e conforme ai dettami del Codice della Strada. Un impianto smart, dotato di countdown e segnalazione sonora per l’abbattimento delle barriere sensoriali.

L’Amministrazione Comunale sta quindi provvedendo a risolvere le criticità riguardanti la viabilità cittadina, con diversi interventi, ma dando la priorità a Santa Severa.

A Santa Marinella, nei giorni scorsi è stato rimesso in funzione il semaforo all’altezza di via Latina, che a seguito di interventi della società idrica Acea aveva subito danni. Anche l’impianto presente sulla statale Aurelia all’incrocio con via Garibaldi è ora in via di sistemazione, con la sostituzione della scheda madre elettronica.

“Entro la fine del mese verrà installato il nuovo impianto a Santa Severa – afferma l’assessore ai LL. PP Andrea Amanati – Siamo in attesa di sostituire altri tre semafori del territorio comunale, non appena sarà espletata la gara per la videosorveglianza, che prevede appunto nuovi semafori.”.

Il sindaco Pietro Tidei interviene per rassicurare la cittadinanza.

“Il potenziamento e il buon funzionamento semaforico sono fondamentali per la sicurezza della circolazione stradale – afferma Tidei – Finalmente stiamo sostituendo i vecchi impianti, i cui pezzi di ricambio sono diventati introvabili e questo ha creato una tardiva rimessa in funzione. La sicurezza sulla strada è una delle priorità della nostra Amministrazione, che sta intervento su più situazioni per agevolare la viabilità e rendere le strade sicure per tutti