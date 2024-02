Torna lo studio del medico condotto a Tragliatella • Terzo Binario News

Torna lo studio del medico condotto a Tragliatella

L’amministrazione comunale trova una soluzione per la riapertura dello studio del medico condotto a Tragliatella.

La Giunta Comunale, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, ha accolto, con delibera, la disponibilità di un’unità immobiliare nel Borgo di Tragliatella, in comodato gratuito con onere modale, da parte dell’Arsial: il locale sarà destinato ad ospitare un servizio essenziale per i cittadini di Tragliatella l’ambulatorio del medico condotto, riferimento che mancava da due anni nel borgo a nord di Fiumicino.

“A causa della mancanza di un luogo idoneo, dal 2022, il medico condotto di Tragliatella è stato costretto ad accogliere spesso i pazienti in luoghi occasionali o di “fortuna”; una situazione di disagio profondo, che andava risolta. – ha ha sottolineato il Vice sindaco Giovanna Onorati – A breve saranno effettuati i sopralluoghi per verificare lo stato dell’unità abitativa e programmare gli interventi di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali. Completati i lavori, lo studio medico sarà restituito ai residenti “. ha concluso il Vice sindaco, evidenziando come la soluzione, individuata già da tempo, sia una risposta concreta alle esigenze degli abitanti del territorio.