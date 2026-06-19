Torna lo street food a Civitavecchia • Terzo Binario News

Dopo il successo della prima edizione organizzata nel 2024, il TTS Food torna finalmente sul suggestivo lungomare di Civitavecchia per regalare quattro serate dedicate al miglior cibo “on the road”, tra il profumo del mare, scenografie luminose e un’atmosfera unica capace di conquistare grandi e piccoli.

Dal 25 al 28 giugno, Viale Giuseppe Garibaldi si trasformerà in un grande villaggio street food affacciato sul mare, pronto ad accogliere residenti, turisti e appassionati del buon cibo in una delle location più belle e rappresentative della città.

Per quattro giorni il lungomare diventerà un elegante ristorante sotto le stelle dove poter passeggiare, rilassarsi e vivere un viaggio gastronomico tra tradizione italiana e cucine internazionali. Una cornice straordinaria dove il tramonto sul mare farà da sfondo a profumi, sapori e specialità preparate rigorosamente in modalità espressa.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2024, il team TTS Food torna a Civitavecchia con una selezionata brigata di 20 Street Chef a bordo dei loro Food Truck e Stand Cucina, pronti a dare vita ad uno spettacolo culinario ricco di gusto e creatività.

L’area sarà curata nei minimi dettagli con scenografie luminose, giochi di luce, musica e allestimenti capaci di valorizzare ulteriormente la splendida passeggiata sul mare. Un contesto perfetto per trascorrere le serate di inizio estate tra amici e familiari.

Ampie aree attrezzate con tavoli e sedute saranno a disposizione del pubblico, pensate per garantire comfort e convivialità, permettendo di vivere l’esperienza gastronomica in totale relax, immersi in un’atmosfera accogliente e curata in ogni dettaglio.

Quattro giorni dedicati al miglior cibo di strada, tra tradizione, innovazione e sapori provenienti da tutto il mondo, con proposte dolci e salate, vegetariane, vegan e gluten free.

COSA TROVERETE?

I 20 Street Chef si sfideranno per trasformare dei classici in piatti gourmet. Prepareranno le loro ricette attraverso straordinarie rivisitazioni e metodi di cottura diversi, come panini con hamburger di chianina o scottona, oppure sfilacciato di suino nero iberico. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà.

Dalla Sicilia cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione e “pane ca meusa”. Dalla Puglia le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita, panzerotti e focaccia barese. Dalle Marche olive ascolane, mozzarelline al tartufo e cremini. Dall’Abruzzo i veri arrosticini di pecora. Fritti espressi, carciofo alla giudia e tante altre specialità.

SAPORI DAL MONDO…

Dal Messico jalapeño fritti con ripieno di formaggio, nachos, burritos e tacos. Dalla Grecia pita gyros, souvlaki e dolmades. Dalle steak house americane slow smoked BBQ con ribs e pulled pork. Dalla Penisola Iberica smash burger e specialità di suino nero. Direttamente dall’Argentina empanadas e panini con carne argentina.

GLUTEN FREE

Da Bizzi troverete arrosticini e patate twister. Da Curry Street Indian pollo al curry con riso e pollo fritto. Da Ao! polpettine di scottona sfilacciata con cuore al formaggio fuso. Da Italian’s BBQ panino con hamburger, pulled pork e pulled beef sfilacciato e le immancabili ribs. Da El Chapo tacos, nachos, quesadilla con formaggio e carne.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Tiramisù e crepes espresse, cannoli, cassatine, cremolati, delizie al pistacchio, brioche col tuppo farcite al momento, cheesecake, churros espressi con dulce de leche e tante altre dolci sorprese.

DRINK EXPERIENCE

In esclusiva per il TTS Food la Birra Cruda non Filtrata prodotta da uno dei più antichi birrifici bavaresi, Landshuter Brauhaus.

Grazie alla collaborazione con Campari Group nasce Drink Lab, il format dedicato alla mixology d’autore con cocktail e Spritz preparati da esperti barman.

Confermata inoltre l’attenzione alla sostenibilità ambientale grazie all’acqua minerale in brick riciclabile Tetra Pak, per ridurre il consumo di plastica all’interno del villaggio.

Un’atmosfera colorata da luci e musica, con il mare a fare da cornice, in cui gustare le eccellenze “on the road” in perfetto stile TTS Food. Quattro serate dedicate a tutti, grandi e piccoli, per vivere l’inizio dell’estate tra gusto, relax e divertimento.

Vi aspettiamo dal 25 al 28 giugno alla tappa Civitavecchia del TTS Street Food Tour 2026.

Non fatevelo raccontare, siate voi i protagonisti!

INGRESSO LIBERO

Giovedì 25 giugno dalle 17:00 alle 24:00

Venerdì 26 giugno dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 27 giugno dalle 17:00 alle 24:00

Domenica 28 giugno dalle 17:00 alle 24:00

TTS Food è un format di Mela Eventi