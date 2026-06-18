Stabilimento Bonita a Tarquinia Lido, sentenza del Tar il 22 giugno • Terzo Binario News

Il prossimo 22 giugno il TAR Lazio si esprimerà sull’istanza di sospensione dell’ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Tarquinia nei confronti della società che gestisce lo stabilimento balneare comunale “Bonita”.

L’ordinanza è l’atto esecutivo della determinazione n. 539/2026 del 14 aprile 2026, con cui è stato revocato l’affidamento della gestione; la legittimità di tale revoca è stata confermata con ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 4 giugno 2026. Il TAR Lazio deciderà se confermare la sospensione dell’ordinanza di sgombero.