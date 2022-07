Torna la motonave Sabazia sul lago di Bracciano, le parole di Minnucci • Terzo Binario News

“Stamattina, in un clima festoso, la motonave Sabazia II ha riacceso i motori per solcare le acque del lago di Bracciano ed accompagnare turisti e curiosi sulle acque del nostro lago alla scoperta dei comuni lacuali.

Dopo un lungo stop grazie all’impegno congiunto del sottoscritto presso la Regione, della città metropolitana, del consorzio di navigazione del Lago di Bracciano e delle amministrazioni locali oggi possiamo assistere alla ripartenza di uno strumento utile e bello del turismo locale.

È un buon segnale di rinascita che fa ben sperare per il futuro, per un ritorno del Consorzio ai fasti che visse durante le stagioni migliori, prima tra tutte quella vissuta sotto la guida di Rolando Luciani.” lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci