Contromano sulla Pontina, bloccata una 27 ubriaca da Roma Capitale • Terzo Binario News

Intervento immediato e determinante della Polizia Locale di Roma Capitale nella serata di ieri lungo la Via Pontina, in prossimità di Castel Romano, intorno alle ore 22.00.

Una Fiat 500 ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Roma, percorrendola verso Pomezia, dando origine a una situazione di estremo e imminente pericolo. Nel corso della marcia ha urtato quattro veicoli: un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

È stata la tempestività degli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) con supporto di altre unità del IX Gruppo Eur e GPIT a evitare il peggio. In pochi istanti, il personale ha disposto la chiusura del traffico sulla Pontina, impedendo l’ingresso di altri veicoli nella traiettoria della vettura contromano e scongiurando ulteriori impatti.

Contestualmente, un’altra pattuglia è intervenuta con prontezza, riuscendo a intercettare e fermare la Fiat 500, ponendo fine alla grave situazione di emergenza.

Alla guida del veicolo una donna di 27 anni, risultata positiva all’etilometro, con un valore 4 volte superiore a quello consentito. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e la conducente denunciata.

Un’azione rapida, coordinata e determinante quella della Polizia Locale, che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche, garantendo la sicurezza degli utenti della strada.