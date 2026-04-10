“Pronto intervento vespe”: come rimuoverle in sicurezza con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli • Terzo Binario News

Fare Ambiente Ladispoli: “Non avventuratevi in interventi ‘fai da te’, fondamentale intervenire in sicurezza”

Con l’arrivo della bella stagione può accadere che anche nei posti più impensabili si creino enormi nidi di vespe. Le cronache e i social media sono soliti pubblicare foto incredibili: immense nidificazioni nei vani contenitori delle serrande, nei sottoscala, negli angoli dei balconi o ancor più di recente, sui cofani delle automobili o sui bauletti portaoggetti degli scooter.

In questi casi, sebbene sia difficile, è fondamentale non farsi prendere dal panico, mantenere la calma e rivolgersi immediatamente a personale qualificato, preparato e competente. All’interno del Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli una squadra addrestrata a questo, esiste, ed è pronta ad intervenire con tempestività, rapidità e strumentazione adeguata.

“In certe situazioni ci capita di leggere i metodi ‘fai da te’ più agghiaccianti – dichiarano le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli – utenti che consigliano di distruggere i nidi, altri addirittura propongono di dargli fuoco. Non scherziamo: non prendete iniziative in autonomia se non ne avete le competenze rischiando di aggravare una situazione che davvero si può risolvere in pochissimi minuti. Non fate gesti da eroi improvvisati: è fondamentale intervenire in sicurezza: come Gruppo di Fare Ambiente possiamo aiutarvi con personale qualificato e competente con il nostro servizio di ‘pronto intervento’. Potete contattarci inviando un messaggio WhatsApp al numero 3911191668 o scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta ladispolifareambiente@gmail.com”