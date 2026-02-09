Il successo sul Ladispoli rilancia il Santa Marinella: è caccia al Pianoscarano terzo • Terzo Binario News

Riprende la rincorsa del Santa Marinella al terzo posto, rafforzata dal successo di domenica allo stadio Fronti sul Ladispoli.

Un 3-2 da montagne russe, con i rossoblù ospiti capaci di recuperare due volte lo svantaggio dunque una vittoria che vale soprattutto dal punto di vista del carattere. Infatti essere riusciti a portare a casa la posta intera significa rimettere pressione al Pianoscarano terzo e distante tre lunghezze con il calendario che ha fissato lo scontro diretto proprio domenica prossima.

Partita “vintage” a Viterbo perché si giocherà sulla terra battuta sperando che non piova. E quello sì, sarà un test severo per i rossoblù.

Ma intanto negli occhi resta l’affermazione sull’Academy, come spiega mister Daniele Fracassa: «Quello del Fronti è stato un derby ricco di emozioni, complicato contro un Ladispoli ben organizzato, molto fisico contro il quale non era facile fare risultato. Però c’era tanta voglia di riscattare la sconfitta di Tolfa e i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato tutto. Con Cerroni squalificato in attacco hanno giocato Astorelli e Tabarini che hanno disputato un’ottima gara. Lo stesso Astorelli ha segnato un gol da fuori area di alta qualità. Una vittoria che ci proietta nelle zone alte di classifica dandoci forza mentale e morale per preparare la difficile trasferta di domenica prossima a Pianoscarano. Questa settimana bisogna spingere forte perché ogni partita diventa determinante».

Anche il direttore sportivo Stefano Di Fiordo ha elogiato la squadra: «Ci siamo riscattati della sconfitta di Tolfa, affrontando una squadra ben messa in campo, organizzata e ostica. Da parte nostra c’è stata una prestazione grintosa, attenta e alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Indubbiamente sono tre punti importantissimi per la classifica, pertanto faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione e per il pronto riscatto».

