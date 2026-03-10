Crollo alla Quartaccia, il Pd Santa Marinella: Sulla Fl5 servono controlli e investimenti certi" • Terzo Binario News

Amanati: “Subito la riapertura di Via Aurelia Vecchia”

A distanza di un mese dal crollo del parapetto del ponte di Via Aurelia Vecchia, il Partito Democratico di Santa Marinella torna a accendere i riflettori sulla criticità delle infrastrutture ferroviarie.

Sebbene i gravi disagi alla circolazione dei treni sulla linea FL5 si siano attenuati a fine febbraio, la ferita nel tessuto urbano della zona Quartaccia resta aperta, con i residenti ancora costretti a percorsi alternativi estenuanti.

Il crollo di circa 50 metri di parapetto ha rivelato danni strutturali che hanno richiesto interventi di consolidamento più profondi del previsto. “La sicurezza dei convogli e dei cittadini non può essere messa in secondo piano”, dichiarano i dem.

“I collaudi tecnici in corso sono fondamentali per garantire che la normale circolazione riprenda senza rischi, ma i tempi di esecuzione devono conciliarsi con le necessità di vita dei residenti”.

Il Partito Democratico tiene a sottolineare l’importanza dell’intervento di Andrea Amanati, già assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, che sin dalle prime ore dall’incidente si è attivato come ponte tra la comunità, gli uffici comunali e i vertici di RFI.

“Ho contattato nuovamente i referenti di RFI per sollecitare con forza la riapertura del sottopasso,” dichiara Andrea Amanati. “I tempi si sono dilatati eccessivamente e chi risiede o lavora in zona è costretto a fare un giro lunghissimo. Proprio oggi è in corso il montaggio delle ultime travi di sostegno sul lato cimitero. Per Mercoledì è stato fissato un sopralluogo sul posto con i tecnici RFI, la nostra polizia locale e l’ufficio tecnico del comune. Se l’esito del sopralluogo sarà positivo, come auspicato, la riapertura del tratto stradale potrebbe avvenire già tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, – conclude Amanati.

Ribadiamo che l’episodio di Via Aurelia Vecchia deve essere un monito per un piano straordinario di manutenzione preventiva. Non si può agire solo in emergenza, occorrono controlli costanti per garantire la continuità di un servizio essenziale per migliaia di pendolari e per la mobilità locale, concludono i dem.

PARTITO DEMOCRATICO DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA