Tolfa Gialli & Noir 2020: pubblicato il bando di partecipazione - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Il Covid non ferma il Premio Glauco Felici – Fondazione Cariciv 2020 del Festival Tolfa Gialli&Noir, tra le manifestazioni letterarie più importanti in Italia per la giallistica. E’ infatti appena stato pubblicato il bando per partecipare. Riservato a scrittori under 45 con opere edite tra il 1 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019, ha l’iscrizione gratuita che dovrà avvenire entro il 14 settembre 2020. In palio, per il vincitore, un premio in denaro di €1000 donati dalla famiglia Felici, ancora legata al paese collinare. La premiazione avverrà sul palco del Claudio a dicembre 2020 durante la serata del Festival Tolfa Gialli&Noir dedicata il concorso, con ospiti e protagonisti i 3 finalisti. Scelti da una giuria che cambia di anno in anno, formata da tra l’altro da giornalisti e lettori amanti del thriller.

Il Premio è dedicato a Glauco Felici, scomparso nel settembre 2012.

Il “Tolfa Gialli&Noir” è stato ideato dall’insigne traduttore e ispanista Glauco Felici e da Antonella Biondi, insieme ai membri dell’Associazione Chirone, con l’obiettivo di promuovere la scrittura e la letteratura dedicata al mondo dei gialli, a livello italiano e internazionale, attraverso una serie di incontri tra scrittori e pubblico in un assetto teatrale e con una atmosfera surreale, enfatizzando temi, personaggi ed autori attraverso particolari scenografie. Finora a fare il padrone di casa, mettendo “sotto torchio” gli ospiti e i finalisti è stato Gino Saladini, medico legale e giallista.

“Il Festival è uno dei luoghi in cui vi sono fermenti e intelligenze che hanno voglia di confrontarsi, questa è una marcia in più” ha detto il noto scrittore Massimo Carlotto, ospite in una recente edizione. Negli anni la manifestazione ha visto sul palco del teatro Claudio autori e personalità italiani tra cui Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Paolo Roversi, Emilio Orlando, Franco Limardi, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Maurizio De Giovanni, Gian Mauro Costa. E non sono mancati importanti nomi norvegesi quali Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud grazie alla partnership con l’Istituto Italo-Norvegese di Tolfa.

Felici, che si era trasferito a Tolfa, collaboratore del quotidiano La Stampa, è stato il traduttore di alcuni dei maggiori autori spagnoli e latinoamericani del secolo, diventando uno degli artefici della storia editoriale della letteratura ispanica in Italia.A ricordo del suo prezioso lavoro, nel 2014 l’Associazione Chirone ha istituito il Premio Letterario Glauco Felici, grazie al sostegno e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Negli anni, il Festival ha confermato anche le sue peculiarità di scouting e di portafortuna: Maurizio De Giovanni, creatore di personaggi popolarissimi come il commissario Ricciardi e l’ispettore Lojacono, è stato invitato nel 2012, poco prima del suo grande successo con i “Bastardi di Pizzofalcone”, Roberto Costantini ha presentato i primi due volumi della sua trilogia del male, Piergiorgio Pulixi, vincitore nel 2015, è stato poi selezionato per il Premio Scerbanenco.

la scheda di partecipazione è scaricabile al link https://tolfagiallienoir.it/images/scheda_di_partecipazione_2020.pdf.

I vincitori delle precedenti edizioni sono: Massimiliano Carocci nel 2014 con il libro “Milano City Blues”, Piergiorgio Pulixi nel 2015 con “La notte delle pantere”, Paolo La Peruta nel 2016 con “Senza pace”, nel 2017 da Darien Levani con “Toringrad” (Edizioni Spartaco) e Angelo Petrella con “Fragile è la notte” (Marsilio editore).

Info complete sul Festival sul sito www.tolfagiallienoir.it