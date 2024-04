Tolfa a Pescia per restare in corsa • Terzo Binario News

Domani i collinari possono solo vincere per sperare di tenere accese le speranze, il Santa Marinella ospita la Polisportiva Ostiense

«A fare la differenza saranno le motivazioni». Chiare e semplici le parole di mister Roberto Macaluso, nel giorno prima in cui si gioca Pescia Romana-Tolfa. Il girone A di Promozione volge al termine, visto che domani si gioca la 15esima di ritorno e terzultima giornata di campionato in cui i collinari sono costretti a una rincorsa disperata. Il Santa Marinella ospita la Polisportiva Ostiense allo stadio Fronti, con entrambe le partite che avranno inizio alle 11.

Dunque il tecnico biancorosso pone l’attenzione sulle motivazioni. Al momento la capolista Sorianese è in testa con 68 punti, con i tolfetani a inseguire quattro lunghezze sotto; a 61 c’è l’Urbetevere poi Palocco 57 e Santa Marinella 56. la corsa sulla formazione cimina è disperata perché mancano tre gare alla fine ma per il Tolfa in realtà sono due, visto che la prossima domenica capitan Marco Roccisano e compagni osserveranno il turno di riposo. Dunque non resta che fare il tifo per Ronciglione domani (con la Sorianese impegnata in trasferta) e domenica prossima, dove salirà a Soriano proprio il Santa Marinella. Ma prima ancora di puntare sulle disgrazie altrui, i collinari devono fare il loro ovvero espugnare il Maremmino. Ed ecco che qui riecheggiano le parole di Macaluso, rivolgendosi ai giocatori: «È vero che noi siamo in una situazione quasi disperata però questo potrebbe essere il momento in cui misurare le nostre ambizioni visto che lo spogliatoio ha concordato sul fatto che avendo raggiunto la salvezza, ora se si vuole puntare più in alto è necessario spingere. La squadra nell’ultima gara sta bene atleticamente, è mentalmente che va mantenuta alta la tensione. Domenica di fronte avremo un Pescia Roma che si sta giocando la salvezza e a cui basta un punto in tre gare per centrare l’obiettivo. Dunque sarà un confronto fra chi avrà più fame». Questo l’aspetto motivazionale, poi ci sono le questioni legate a tattica e giocatori. Su quest’ultimo fronte, gli uomini a disposizione sono gli stessi che domenica hanno superato di slancio il Borgo Palidoro con il portiere Daniele Paniccia che sta per finire sotto i ferri per dei calcoli. Al suo posto il classe 2007 Enrico Gargiulli, a cui l’allenatore consegnerà la maglia numero 12 e che già domenica ha avuto l’onore di esordire in Promozione. Gianluca Nuti in settimana ha accusato qualche linea di febbre ma si è allenato e sicuramente partirà dall’inizio. Difficile per chiunque rinunciare a un percussore come lui, che domenica ha pure segnato. Ultimo aspetto, il campo: «Il fondo del Maremmino presenta delle gibbosità, che sfavoriscono il palleggio, dunque stiamo pensando a qualche variante per riuscire ad essere comunque propositivi» la conclusione di Roberto Macaluso.

In via delle Colonie partita di fine stagione per il Santa Marinella che attende la Polisportiva Ostiense. Sono i romani che hanno molto da perdere visto che sono in piena lotta play-out mentre la formazione di Emiliano Cafarelli può affrontare la gara in serenità mentre il bomber Peppe Tabarini può superare la soglia psicologica delle 30 reti stagionali.