"Il taglio della fodera": così ripuliva la borsa della turista • Terzo Binario News

Nei guai una 29enne bulgara; stretta dei carabinieri su furti e borseggi: gli arresti nel cuore della Capitale

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno intensificato le verifiche per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini romani che affollano la Capitale. Le intense attività svolte dai Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 18 persone, tra cui 11 donne, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. I Carabinieri del Comando Piazza Venezia, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato una 29enne bulgara, colta in flagranza nel tentativo di asportare il contenuto della borsa di una turista mediante la tecnica del “taglio della fodera”. I Carabinieri, dopo averla bloccata hanno trovato la donna in possesso di un paio di forbici e le hanno sequestrate. In via della Vite, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino peruviano, con precedenti, senza fissa dimora, sorpreso subito dopo essersi impossessato di uno smartphone di un cittadino messicano.

Altri tre cittadini originari del Perù, già noti alle forze dell’ordine, all’interno di un negozio in via Frattina, nel pieno centro di Roma, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, dopo esseri impossessati, in concorso fra loro, di una borsetta di una donna italiana.

In seguito alle specifiche attività antiborseggio condotte sulle linee metropolitane “A” e “B”, maggiormente interessate dal fenomeno criminoso, i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli hanno arrestato, in distinte operazioni, 6 persone, con precedenti, tra cui 4 donne, notate mentre adescavano e successivamente si impossessavano degli effetti personali di alcuni turisti a bordo dei treni.

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, invece, alla fermata “Repubblica”, hanno arrestato per borseggio due cittadini stranieri, mentre, i Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro hanno arrestato per lo stesso reato un cittadino di origini romene, senza fissa dimora e con percenti, sorpreso all’altezza della fermata “Ottaviano” mentre sfilava un portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista Taiwanese.

In un negozio di abbigliamento in via Gioberti, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone hanno arrestato 4 donne italiane, già note alle forze dell’ordine, dopo aver asportato, in concorso fra loro, alcuni capi del valore di 700 euro ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.