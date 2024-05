Le nazionali sfavorite di Euro 2024: un'analisi delle quote delle underdog del torneo • Terzo Binario News

Con l’inizio di Euro 2024 ormai alle porte, le aspettative sono alte per le squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo. Tra le favorite ci sono alcune nazionali con una lunga storia di successi, ma anche diverse squadre che potrebbero sorprendere e sfidare i pronostici delle scommesse sportive. Ecco un’analisi delle squadre più quotate e dei loro potenziali percorsi verso la finale.

Germania (quota 11/2)

La Germania, paese ospitante, si presenta al torneo con grandi aspettative e una lunga storia di successi agli Europei. Ha raggiunto la semifinale ben otto volte, arrivando in finale in sei occasioni e vincendo tre volte, anche se l’ultima vittoria risale al 1996. Tuttavia, la Germania è stata eliminata prematuramente da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra, quindi spera di fare meglio dell’ultima uscita. Il percorso più probabile per la Germania, secondo le quote pre-torneo, prevede:

Ottavi di finale vs Danimarca

Quarti di finale vs Spagna

Semifinale vs Portogallo

Finale vs Inghilterra La Germania potrebbe arrivare in finale come sfavorita, ma il vantaggio di giocare in casa potrebbe essere un fattore decisivo.

Portogallo (quota 8/1)

Euro 2024 potrebbe essere l’ultimo grande torneo internazionale di Cristiano Ronaldo, con oltre 200 presenze in nazionale. I tifosi sperano quindi in un’uscita di scena memorabile. Il Portogallo ha un recente storico di successi agli Europei, avendo raggiunto due finali dal 2004 e vincendo una nel 2016. Questa volta ha tutte le carte in regola per ripetersi. Il percorso più probabile per il Portogallo prevede:

Ottavi di finale vs Serbia

Quarti di finale vs Olanda

Semifinale vs Germania

Finale vs Inghilterra Secondo le quote, il Portogallo dovrebbe vincere come sfavorito sia in semifinale che in finale, ma con Cristiano Ronaldo in squadra, tutto è possibile.

Spagna (quota 9/1)

Anche la Spagna è sempre in lizza per la vittoria del trofeo, anche se in questa occasione non è tra le favorite assolute. Dopo un periodo di alti e bassi agli Europei tra il 1988 e il 2004, la Spagna ha raggiunto almeno la semifinale in tre occasioni, vincendo due volte l’intero torneo. Forte di una buona qualificazione, la Spagna si presenterà al torneo con fiducia. Il percorso più probabile per la Spagna prevede:

Ottavi di finale vs Ungheria

Quarti di finale vs Germania

Semifinale vs Portogallo

Finale vs Inghilterra Secondo le quote, la Spagna dovrebbe vincere come sfavorita nei quarti di finale, in semifinale e in finale.

Olanda (quota 14/1)

A differenza della maggior parte delle altre favorite del torneo, l’Olanda ha conquistato un posto a Euro 2024 con un secondo posto nelle qualificazioni, nonostante un girone difficile che comprendeva la Francia reduce dalla finale del Mondiale. Tuttavia, i tifosi olandesi possono trarre fiducia dal modo in cui la squadra ha chiuso la campagna, con Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt e compagni che hanno ottenuto tre convincenti vittorie con porta inviolata. Il percorso più probabile per l’Olanda prevede:

Ottavi di finale vs Ucraina

Quarti di finale vs Portogallo

Semifinale vs Germania

Finale vs Inghilterra Secondo le quote, l’Olanda dovrebbe vincere come sfavorita nei quarti di finale, in semifinale e in finale, ma hanno dimostrato di essere capaci di ribaltare i pronostici.

Belgio (quota 16/1)

Dopo una qualificazione imbattuta con soli quattro gol subiti, il Belgio si presenta a Euro 2024 con la ferma convinzione di poter fare meglio delle ultime due partecipazioni consecutive ai quarti di finale dei Campionati Europei e rappresentare una vera minaccia per squadre come Inghilterra, Francia e Germania. Con un gruppo relativamente facile da affrontare, dovrebbero superare agevolmente gli ottavi di finale. Il percorso più probabile per il Belgio prevede:

Ottavi di finale vs Croazia

Quarti di finale vs Francia

Semifinale vs Inghilterra

Finale vs Germania Secondo le quote, il Belgio dovrebbe vincere come sfavorito nei quarti di finale, in semifinale e in finale.

Italia (quota 16/1)

Il cammino dell’Italia verso Euro 2024 è stato tutt’altro che semplice, con un pareggio a reti inviolate contro l’Ucraina che ha decretato la sua qualificazione grazie alla differenza reti. Gli italiani si sono trovati in un girone di qualificazione che comprendeva anche l’Inghilterra, quindi non sarebbe stato facile primeggiare. Ispirandosi alla vittoriosa campagna di qualche anno fa, i tifosi credono di avere le carte in regola per compiere qualcosa di speciale. Il percorso più probabile per l’Italia prevede:

Ottavi di finale vs Svizzera

Quarti di finale vs Inghilterra

Semifinale vs Francia

Finale vs Germania Questo richiede all’Italia di vincere come sfavorita nei quarti di finale, in semifinale e in finale, ma gli Azzurri hanno spesso dimostrato di sapersi esaltare nelle grandi occasioni.

Le Sorprese di Euro 2024

Abbiamo dato un’occhiata ai protagonisti principali di Euro 2024, ma chi non ama le squadre sfavorite? Ecco quattro potenziali outsider che potrebbero fare strada nel torneo. Se la Danimarca riuscirà a superare un girone che include l’Inghilterra, probabilmente eviterà la Germania agli ottavi e avrà un percorso relativamente accessibile alle semifinali, con Austria e Italia rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. A quel punto, una buona prestazione contro la favorita Francia potrebbe portarli in finale. Se l’Austria riuscirà a qualificarsi dal gruppo D al secondo posto, invece che come una delle migliori terze classificate, avrà una buona possibilità di competere nelle fasi finali del torneo. In questo caso, il loro probabile tabellone includerebbe l’Ucraina agli ottavi di finale, il Portogallo ai quarti di finale e la Germania in semifinale. L’Austria ha dimostrato di poter ribaltare i pronostici nelle giornate migliori.

Il gruppo F non dovrebbe rappresentare un grosso problema per la Turchia, che dovrebbe qualificarsi agli ottavi al secondo posto. Tuttavia, se la Turchia riuscirà a trovare un modo per finire sopra il Portogallo, potrebbe benissimo aprirsi la strada per uno scontro ai quarti di finale con l’Olanda. Non sarà una navigazione semplice, ma la squadra ha il potenziale per sorprendere. Si prevede che la Svizzera si piazzi al secondo posto nel gruppo A, dietro la Germania, e questo probabilmente la vedrà contrapposta all’Italia agli ottavi di finale. Anche se l’Italia è la squadra campione in carica, non è imbattibile. Se i risultati saranno favorevoli, la Svizzera potrebbe evitare l’Inghilterra ai quarti di finale e la Francia in semifinale, il che significherebbe che dovrebbero solo battere la Germania padrona di casa in finale.

Gli underdog del torneo

Euro 2024 si preannuncia come un torneo emozionante e ricco di sorprese. Non perdetevi le partite di queste squadre “underdog”, che potrebbero regalarci momenti indimenticabili. Mentre i giganti del calcio europeo come Francia, Inghilterra e Spagna si preparano a contendersi il titolo di Euro 2024, diverse squadre più piccole nutrono l’ambizione di sorprendere e sovvertire le aspettative. Ecco alcune delle candidate al titolo di “underdog” da tenere d’occhio durante il torneo:

I danesi, semifinalisti a Euro 2020, hanno dimostrato di poter competere con le migliori squadre d’Europa. Con un attacco stellare guidato da Mikkel Damsgaard e un solido reparto difensivo, la Danimarca può sicuramente creare problemi a chiunque. La nazionale ungherese ha vissuto un periodo di rinascita negli ultimi anni, qualificandosi per Euro 2020 e raggiungendo i quarti di finale dei Mondiali 2022. Con un gioco offensivo vivace e un pubblico appassionato, l’Ungheria potrebbe essere una mina vagante nel torneo.

La Serbia vanta una rosa di talento con giocatori come Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic. Se riusciranno a trovare la giusta coesione, i serbi potrebbero essere una delle rivelazioni del torneo. L’Ucraina, reduce da un periodo difficile a causa della guerra, ha comunque dimostrato grande carattere qualificandosi per Euro 2024. Con giocatori di talento come Andriy Yarmolenko e Ruslan Malinovskyi, l’Ucraina potrebbe essere una sorpresa positiva. La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale di Euro 2020 e i quarti di finale dei Mondiali 2022, dimostrando di essere una squadra solida e affidabile. Con giocatori esperti come Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, la Svizzera può ambire a un piazzamento importante.

La Croazia, vicecampione del mondo nel 2018, ha ancora una rosa di giocatori di talento come Luka Modric, Ivan Perisic e Josko Gvardiol. Se troveranno la giusta forma, i croati potrebbero essere tra le protagoniste del torneo. La Repubblica Ceca ha una tradizione calcistica importante e ha raggiunto la finale di Euro 1996. Con giocatori come Tomas Soucek e Patrik Schick, la Repubblica Ceca può ambire a un ruolo da protagonista. La Polonia, guidata da Robert Lewandowski, uno dei migliori attaccanti del mondo, può essere una mina vagante nel torneo. Se Lewandowski riuscirà a trascinare la sua squadra, la Polonia potrebbe sorprendere. Queste sono solo alcune delle squadre che potrebbero recitare il ruolo di “underdog” a Euro 2024. Il calcio è pieno di sorprese, e non è escluso che una di queste squadre possa arrivare fino in fondo al torneo. Oltre alle squadre elencate, vale la pena tenere d’occhio anche nazionali come Austria, Slovacchia, Romania e Norvegia, che potrebbero inserirsi nella lotta per un posto ai piani alti della classifica. Euro 2024 si preannuncia come un torneo emozionante e ricco di sorprese. Non perdetevi le partite di queste squadre “underdog”, che potrebbero regalarci momenti indimenticabili.