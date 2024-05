Perde il controllo dello scooter: morto 24enne • Terzo Binario News

È andato a impattare contro un albero: disperata la corsa al pronto soccorso del San Camillo, dove è deceduto poco dopo

Un altro incidente mortale a Roma. A perdere la vita un ragazzo di 24 anni. L’episodio è avvenuto sulla Circonvallazione e Gianicolense all’altezza del civico 45, direzione Trastevere, intorno alle 3.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, un Peugeot Geopolis, andando a impattare contro un albero.

Il 24enne e è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, dove è deceduto poco dopo. Al momento risulta essere coinvolto un unico veicolo ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia locale.

c.b.