Scontro auto-moto: morto 30enne sulla via del Mare • Terzo Binario News

La vittima, deceduta sul posto, era a bordo di una Yamaha

Incidente sulla via del Mare, all’altezza del chilometro 8,800. Un 30enne, a bordo di una moto Yamaha, è morto. Intorno alle 9 di oggi, per cause in corso di accertamento, ha impattato con una Fiat Tipo, condotta da un 49enne. Il centauro è deceduto sul posto.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale del IX Gruppo Eur. La via del Mare – nel corso delle operazioni del caso – è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell’Ippica.

c.b.