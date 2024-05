Incidente sull'Aurelia a Civitavecchia, auto contro il muro della Stradale • Terzo Binario News

Ferite tre donne, tra cui una bimba di 7 mesi

Alle ore 17.40 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati in via Aurelia nord, Civitavecchia, per incidente stradale.

Una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha impattato finendo la sua corsa contro il muro perimetrale della caserma della Polizia Stradale.

Gli uomini della Bonifazi hanno soccorso due donne e una bimba di sette mesi, le cui condizioni di salute sono al vaglio dei sanitari che le hanno immediatamente trasportate all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Oltre al personale del 118, sul posto è arrivata anche la Polizia locale per i rilievi del caso.

In seguito i Vvf hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e l’area circostante.