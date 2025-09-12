Tidei prosciolto, il plauso di consiglieri e assessori • Terzo Binario News

“Dopo l’udienza predibattimentale dove è stato stabilito il non luogo a procedere dal giudice, in merito alla vicenda dell’auto di servizio utilizzata dal Sindaco Tidei, tutti noi, consiglieri e assessori di ogni gruppo consiliare, siamo felici di aver avuto ragione nell’averlo sostenuto.

Ribadiamo l’esclusione di ogni rilevanza penale dei fatti, con il Sindaco che ne esce pienamente prosciolto.

Siamo sempre stati garantisti e non solo a convenienza.

Questi giorni e nei mesi passati abbiamo visto fermento nei banchi di opposizione, qualcuno sperava che oggi ci sarebbe stato un altro epilogo, noi tutti sottolineiamo la distanza che prendiamo da tali comportamenti e procederemo con il confronto politico quotidiano, non giudiziario”.

Tutti i gruppi consiliari e gli assessori della maggioranza Tidei