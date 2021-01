Terra Tricolore: "Nel Lazio casting per Sanremo 2021" - Terzo Binario News

Al via le selezioni per il casting nella regione Lazio, aperto a grandi e piccini validi per le finali che si terranno a Sanremo il 4,5 e 6 marzo.

Il format SANREMO “TALENT & FASHION” è prodotto da “ASTRO AGENCY” e “ITALIA FASHION MODELS” e si avvale della collaborazione comunicativa per la regione Lazio dell’agenzia media “TERRA TRICOLORE”.

I provini del talent nazionale sono aperti a tutti coloro che vogliono partecipare e cimentarsi in una delle seguenti discipline: concorso di bellezza, musica (qualunque genere o tipologia), canto, danza, recitazione e ogni altra forma d’arte creativa ed originale. Il Format è rivolto a solisti, grandi e piccini, gruppi di danza e band.

Sanremo è un’occasione unica per mettere in campo le proprie doti artistiche e le proprie capacità, un grande contenitore mediatico, dove si incrociano gusto, creatività, comunicazione e spettacolo. Sanremo TALENT&FASHION è il luogo dove coltivare il talento musicale. Ma non solo. Il talent ha anche lo scopo di valorizzare il fascino e l’eleganza femminile italiana.

Per informazioni e iscrizioni prendere contatto con il 3316026305/3479608507 – Per candidarsi c’è tempo fino al 28 febbraio e le finali si terranno a Sanremo il 4, 5 e 6 Marzo.

La giuria dell’evento assegnerà̀ premi nell’ambito moda e talent:

•Fasce di accesso alla MILANO FASHION WEEK.

•Premi per l’accesso al format televisivo TOP TALENT SHOW.

•I titoli de “Il Bambino più bello d’Italia” e la “Bambina più bella d’Italia” edizione Sanremo.

•I titoli di “Miss e Mister Italia Baby”

•I titoli di “Miss e Mister Children Sanremo”

•I titoli di Miss e Mister Festival 2021, Miss e Mister Festival Baby 2021, Miss e Mister Festival Over 2021.

•Tutti i concorrenti potranno essere votati con un like e sarà decretato il vincitore del premio SANREMO SOCIAL 2021”.