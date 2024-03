Terme in Fiore, nel week end a Civitavecchia la XIII edizione • Terzo Binario News

Per il prossimo fine settimana, 23 e 24 marzo, torna presso il Parco Archeologico

delle Terme Taurine, l’esposizione florovivaistica Terme in Fiore, giunta alla XIII

edizione.

La mostra più green dell’alto Lazio, organizzata dalla Pro Loco Civitavecchia APS e

da Orion Labs S.r.l.s. con il patrocinio morale del Consiglio Regionale del Lazio, del

Comune di Civitavecchia e di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ., di Unindustria Civitavecchia, della Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord e della Università della Tuscia, si prepara ad accogliere gli appassionati di piante anche insolite e rare, per due giorni all’insegna di fioriture meravigliose, frutti tropicali, agrumi, artigianato e prodotti naturali.

Oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia, isole comprese, animeranno il giardino dell’Imperatore Traiano. Tra i più importanti nel panorama florovivaistico italiano, i produttori metteranno a disposizione la loro conoscenza e professionalità per rendere i nostri angoli verdi, degli spazi veramente unici. Maestri d’arte e aziende agricole di eccellenza completeranno la mostra con creazioni e prodotti di altissimo livello.

A cornice della manifestazione un intenso programma che prevede, tra l’altro, due

conferenze da non perdere: una sui funghi medicinali, grandi alleati del nostro benessere e della nostra salute, tenuta dal Dott. Filippo Bosco tra i massimi esperti nel campo, e l’altra sulle orchidee, tenuta da Viviana Lorenzini esperta botanica, unica importatrice italiana di orchidee botaniche dal Brasile, e titolare del vivaio Lo Scrigno di Nebbia.



Quest’anno è previsto anche un contributo musicale, “Una chitarra per la Pace”,

eseguito dal M° Simonetta Camilletti, titolare della cattedra di Chitarra presso il

Conservatorio statale “Santa Cecilia”, diamante raro nel panorama musicale nazionale e internazionale, preziosa musicista della nostra città.

Tanti saranno i laboratori didattici e creativi per i bambini dai 3 ai 12 anni curati

dall’Archeologa Francesca Regina e Sara Pieragostini dell’Associazione La

Filastrocca e come per le precedenti edizioni sono previste le visite guidate alle antiche rovine con due appuntamenti quotidiani alle ore 11 e 15 per il sabato e alle ore 11 e 16 la domenica, con Vittorio Tagliani Guida abilitata della Pro Loco di Civitavecchia.

Ancora una grande novità è il servizio SoS Orchidee, a cui i visitatori della

manifestazione potranno rivolgersi portando le loro orchidee per avere consigli sullo stato di salute, rinvasi e suggerimenti.

Un grande evento a cui l’organizzazione sta lavorando da mesi con energia,

competenza e professionalità e con uno staff pronto ad accogliere insieme agli espositori, veri protagonisti della kermesse, i visitatori che vorranno trascorrere un fine settimana di natura, storia, cultura e bellezza, immersi nel verde tra le rovine dell’Imperatore Traiano.