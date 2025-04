Emozione e tanto pubblico da Mondadori a Cerveteri per la presentazione di “Babies” con Valentina Farinaccio • Terzo Binario News

Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori: “Un pomeriggio denso di momenti che ci porteremo nel cuore, grazie Valentina per essere venuta a Cerveteri”

Tanto sentimento, emozione e commozione nel pomeriggio di ieri da Mondadori Bookstore Cerveteri, dove Valentina Farinaccio, giornalista, scrittrice e critica musicale, ha presentato “Babies”, il libro di Luigi Pavone, autore prematuramente scomparso.

Il forte vento che per l’intera giornata di ieri ha sferzato la città non ha fermato la fame di libri e nemmeno il desiderio di Andrea e Tarita di far conoscere al pubblico una storia intensa, forte, un po dolorosa e un po rock’n roll.

Così, dopo aver spostato i vari scaffali interni alla libreria, la presentazione si è svolta al chiuso, offrendo un’immagine davvero suggestiva: in una singola foto un pubblico davvero numeroso completamente circondato da libri, attento, silenzioso e con gli occhi puntati verso l’ospite e il moderatore, felice di “perdersi” tra le pagine di un caro e “vecchio” libro, di un libro di nome “Babies”, edito da SEM Editore, un vero e proprio caso letterario capace di tenere “incollato” il lettore dalla prima all’ultima pagina.

“Quello con ‘Babies’ e Valentina Farinaccio era un appuntamento al quale come libreria tenevamo fortemente – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – non soltanto per lo spessore umano e professionale di Valentina Farinaccio, che ringraziamo per la disponibilità e per aver accolto il nostro invito, ma anche per la storia che ci avrebbe raccontato: una storia sì difficile, a volte anche dolorosa, ma allo stesso tempo anche piena di speranza, di vita, di energia, di musica. La stessa musica con la quale abbiamo concluso l’incontro, quella ‘Babies’ dei Pulp, storico gruppo rock inglese che ha dato il nome al libro di Luigi Pavone”.

“Altri due appuntamenti sono già in programma – proseguono Andrea e Tarita – il primo è fissato per sabato 12 Aprile, quando Francesca Reboa presenterà ‘Mille Volte la Prima’, il secondo appuntamento è invece in programma sabato 19 aprile con Salvatore Uroni con ‘La luna e l’impero’. L’inizio è fissato per le ore 18:00, così come accaduto in queste prime occasioni, speriamo in una partecipazione di pubblico davvero nutrita. Sempre sabato 12 aprile infine, prima dell’incontro con Francesca Reboa, a partire dalle ore 15:30 partirà una maratona di lettura in occasione del ventennale di ‘Shantaram’, romanzo dello scrittore australiano Gregory David Roberts, realizzata in collaborazione con Roberto Frazzetta del ‘Samsara Caffè Letterario’. Saranno momenti di svago, di piacevole relax, in compagnia di autori che sapranno regalarci pomeriggi davvero emozionanti. Vi aspettiamo in libreria!”.