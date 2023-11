Tentano di rubare i soldi ad un anziano davanti al bancomat, Carabinieri arrestano un cubano e un peruviano • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno arrestato, in flagranza, un cittadino cubano di 38 anni e un cittadino peruviano di 60 anni, gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso, ai danni di un anziano che stava prelevando al bancomat.

Nello specifico, in piazza Bologna, i Carabinieri hanno notato i due uomini davanti a un istituto di credito con atteggiamento sospetto e hanno deciso di osservarli a distanza. Poco dopo, uno dei due uomini sospetti si è posto dietro un anziano che stava prelevando al bancomat, probabilmente per carpire il codice pin per poi, con destrezza, tentare di asportargli la carta e quindi utilizzarla per prelievi fraudolenti. Quando l’anziano ha digitato il codice pin i due uomini, per richiamare la sua attenzione e distrarlo, hanno simulato la caduta accidentale di alcune banconote a terra, tentando in contemporanea di impossessarsi della carta bancomat, nel frattempo in restituzione dal dispositivo ATM ma sono stati bloccati immediatamente dai Carabinieri che erano appostati alle loro spalle. La vittima ha presentato denuncia – querela e i due indagati sono stati arrestati. Presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per entrambi.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale condanna definitiva.