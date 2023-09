Tennis, all'Aureliano di Civitavecchia cominciano i corsi • Terzo Binario News

Con una sessione dedicata completamente all’atletica ed alcuni test per testare le condizioni alla ripresa è cominciata ufficialmente la stagione sportiva dell’Aureliano Tennis Team.

Sui campi di Civitavecchia e Santa Marinella si sono ritrovati gli allievi della scuola tennis, pronti a calcare i campi nelle prossime competizioni. Le iscrizioni saranno aperte dal 4 settembre e si terranno presso le standard school guidate dai maestri Carlo ed Andrea Oroni. Ad attendere gli allievi ed i nuovi iscritti ci saranno i tecnici ed i maestri delle scuole che seguiranno la loro crescita dal minitennis all’agonistica full time. Aureliano Tennis Team è una realtà che permette di allenarsi tutto l’anno, in strutture attrezzate e grazie alla preparazione di maestri ed istruttori è riuscita a formare tennisti che si confrontano anche fuori dai confini nazionali, ottenendo buoni risultati sui campi regionali fin dai piccoli del mini agonismo.

Per la nuova stagione gli obiettivi sono sicuramente quelli di far crescere l’agonismo per i più piccoli, perfezionare gli over 14 che sono tra le categorie più promettenti ed impegnative, ed organizzare presso i centri riconosciuti FITP tornei di avviamento al tennis e, come successo lo scorso anno, giornate di gemellaggio con realtà anche estere che venendo nelle nostre strutture ci riconoscono professionalità, accoglienza, e completa dedizione ai valori che uno sport come il tennis ci insegna.